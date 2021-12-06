Раскрыты сроки исследования вакцины от COVID для детей в России

Раскрыты сроки исследования вакцины от COVID для детей в России
Исследования начнутся в начале следующего года. Фото: Baltphoto

Исследования вакцины против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет пройдут в России в начале 2022 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом стало известно в понедельник, 6 декабря. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург 29 ноября рассказал о подаче документов в Минздрав для получения разрешения на проведение данных исследований.

Как сообщил ТАСС, Мурашко отметил, что после перенесенного коронавируса около 85% россиян обращаются за дополнительной медпомощью.

Напомним, в России за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 32 136 человек. Общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 9 833 749. За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 1184 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 282 462 граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дети с появлением «дельта»-штамма коронавируса стали болеть ковидом чаще.

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Раскрыты сроки исследования вакцины от COVID для детей в России
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