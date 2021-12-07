Экипаж севшего на мель на Сахалине судна эвакуировали и отправили на изоляцию

На Сахалине прошла эвакуация экипажа с сухогруза Xing Yuan, который сел на мель в акватории Холмского района Сахалинской области. Всех моряков отправят на изоляцию до получения результатов теста на коронавирус.

Эвакуация была завершена в 14:26 (6:27 по мск) 7 декабря. На берег доставили 12 человек — все граждане КНР. В настоящее время они проходят таможенный досмотр.

Как сообщили «РИА Новости», обследование судна и измерение глубины водолазами начнется с улучшением погодных условий.

По предварительным данным, сухогруз выбросило на берег при снятии якоря во время шторма, сообщили в главке регионального МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Баренцевом море на мель сели две баржи. На борту находились в общей сложности 10 человек.