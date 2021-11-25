В Баренцевом море на мель сели две баржи: на борту 10 человек

В окраинном море Северного Ледовитого океана произошло чрезвычайное происшествие.

Как сообщает ТАСС в четверг, 24 ноября, к месту случившегося направляется судно из Мурманска.

На Севере Российской Федерации в Баренцевом море произошел неприятный инцидент. Две баржи сели на мель во время буксировки в районе пролива Карские Ворота. Инцидент произошел в 19 километрах от острова Вайгач.

Опасно то, что на борту находятся в общей сложности 10 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за неделю поисковики Ленинградской области восемь раз выезжали на помощь рыбакам.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что на Ладожском озере спасли рыбаков на сломавшейся лодке. Мужчины не могли самостоятельно добраться до берега. Им на помощь пришли спасатели.