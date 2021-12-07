С начала снегопадов с улиц Петербурга вывезли более 15 тысяч самосвалов снега

С начала снегопадов с улиц Петербурга вывезли более 15 тысяч самосвалов снега
Сегодня на уборку города вышли 1,1 тысячи единиц техники и 1,2 тысячи работников ручного труда. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

За период снегопадов с петербургских улиц собрали более 318 тысяч кубометров снега. Это больше около 15 тысяч самосвалов.

В комитете по благоустройству сообщили, что объем собранного за вчерашний день снега превысил 45 тысяч кубометров, для вывоза которого потребовалось более двух тысяч самосвалов, полностью загруженных снежными массами.

Снег, тем временем, идет в Северной столице уже десятый день. К настоящему моменту высота выпавших осадков превысила 40 сантиметров.

Сегодня на уборку города вышли 1,1 тысячи единиц техники и 1,2 тысячи работников ручного труда. В садах и парках убираются еще 245 машин и 849 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Беглов свалил вину за неубранный снег в Петербурге на автомобилистов.

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