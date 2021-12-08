Градозащитники подарили петербургским СМИ шоколадки с изображением заброшенных исторических зданий

В преддверии Нового года активисты движения «Город перемен» вручили сотрудникам петербургских СМИ горький шоколад с изображением заброшенных исторических зданий на обертках.

Такими подарками градозащитники поблагодарили журналистов, которые весь год освещали тему разрушающихся памятников культурного наследия. Об этом пишет «Мойка78».

Активист «Города перемен» Артемий Журавлев пожелал, чтобы горький шоколад стал сладкой мотивацией для городских СМИ.

Отметим, что согласно официальным источникам, в Северной столице насчитывается около 7000 зданий, состояние которых оставляет желать лучшего. Среди них есть постройки, признанные объектами культурного наследия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ради постройки Большого Смоленского моста могут снести 8 исторических домов.