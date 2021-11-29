Ради постройки Большого Смоленского моста могут снести 8 исторических домов

В Петербургский закон о зонах охраны, вероятно, внесут изменения, которые позволят снести исторические здания на проспекте Обуховской обороны ради строительства Большого Смоленского моста.

Строительство Большого Смоленского моста может затронуть 8 зданий на проспекте Обуховской обороны. Предложение выделить в охранной зоне территорию, на которой расположены эти постройки, было одобрено членами Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт‑Петербурга. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Для строительства съездов с Большого Смоленского моста снос зданий необходим. Однако, как отметили участники заседания, лишь некоторые из них можно считать дореволюционными, поскольку часть построек изменили облик в советское время.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал идею строительства нового разводного моста в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.