В Петербурге поддержали строительство нового разводного моста через Неву

В Петербурге поддержали строительство нового разводного моста через Неву
В Петербурге поддержали строительство нового разводного моста через Неву. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Совет по сохранению культурного наследия Петербурга поддержал идею строительства нового разводного моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

Идея строительства нового разводного моста через Неву была поддержана в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Этот мост предусмотрен генеральным планом Петербурга. Он есть в концепции развития транспортной системы города. В отличие от соседнего — также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения — он будет разводной и общедоступный», — отметил Александр Беглов на совете.

По мнению губернатора Петербурга, новый мост позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек, проживающих на левом и правом берегах Невы. Деньги на возведение переправы будут выделены из налоговых поступлений «Газпрома» в городской бюджет.

Большой Смоленский мост будет иметь шесть полос движения, а также легкие арочные пролеты. Возведение моста планируется в 2023-2028 годах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для размещения нового вокзала ВСМ не потребуется масштабная реконструкция Московского вокзала в Петербурге.

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