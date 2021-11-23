Вокзал для ВСМ не потребует реконструкции Московского вокзала

Вокзал для ВСМ не потребует реконструкции Московского вокзала
Вокзал для ВСМ не потребует реконструкции Московского вокзала. Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Для размещения нового вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали не потребуется масштабная реконструкция Московского вокзала в Петербурге.

На заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что для нового вокзального комплекса ВСМ не потребуется серьезная реконструкция уже существующего Московского вокзала Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

«Необходимо и реализовывать планы дальнейшего развития города. Новый вокзал для планируемой Высокоскоростной железнодорожной магистрали, предлагается разместить в непосредственной близости от существующего Московского вокзала. При этом его масштабной реконструкции не потребуется», — отмечается в сообщении.

По словам губернатора Петербурга, раньше уже удавалось строить объекты и при этом сохранять памятники. Беглов уверен, что будет выбрано оптимальное решение.

Дальнейшей проработкой проекта строительства вокзала для ВСМ займется специальная группа, которая будет создана с участием специалистов транспортного блока.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Петербурга принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия в онлайн-формате.

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