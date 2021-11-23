Александр Беглов принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия

Александр Беглов принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия. Фото: telegram-канал "Пул 78"

Александр Беглов принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия. Фото: telegram-канал "Пул 78"

Сегодня, 23 ноября, губернатор Петербурга принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга в формате видеоконференции.

Глава Петербурга Александр Беглов принял участие в заседании Совета по сохранению культурного наследия, на котором были подняты важные вопросы о строительстве ВСМ и большого Смоленского моста в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул 78».

Беглов отметил, что для Санкт-Петербурга важны вопросы строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Петербургом и Москвой и строительства Большого Смоленского моста в городе.

В заседании также приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко и заместитель генерального директора «РЖД» Олег Тони.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что старинные склады Северного страхового общества в Северной столице могут уничтожить в случае, если будет утвержден проект вокзала для высокоскоростной магистрали на Москву.