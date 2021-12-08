Первое прижизненное издание «Руслана и Людмилы» продадут в Петербурге

Первое прижизненное издание &#171;Руслана и Людмилы&#187; продадут в Петербурге
Также на торги выставят первое полное издание "Евгения Онегина". Фото: РАД

В Петербурге в декабре выставят на торги издание первой поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила» 1820 года.

Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), с молотка уйдет первое прижизненное издание «Руслана и Людмилы», которое вышло в 1820 году, когда поэту был 21 год. Издание оценили в 3,2-3,5 миллиона рублей.

Также на торги выставят еще два издания Пушкина, которые были выпущены при его жизни, — первое полное издание «Евгения Онегина», а также одну из самых редких книг поэта из уничтоженного тиража «Повести, изданные Александром Пушкиным». Первое оценили в 1-1,2 миллиона рублей, второе — 1,2-1,5 миллиона рублей.

Кроме того, на аукционе представят автографы Ивана Тургенева, Николая Гумилева, Льва Толстого и Александра Куприна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что письмо Екатерины II о важности вакцинации продадут на аукционе.

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