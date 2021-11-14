Письмо Екатерины II о важности вакцинации продадут на аукционе

В октябре 1768 года Екатерина II стала первой в России, кто привился от черной оспы. Фото: картина Ф. С. Рокотова/Общественное достояние

В октябре 1768 года Екатерина II стала первой в России, кто привился от черной оспы. Фото: картина Ф. С. Рокотова/Общественное достояние

В Москве на аукцион выставят письмо российской императрицы Екатерины II, в котором она подчеркнула необходимость вакцинации.

Торги проведет аукционный дом MacDougalls’s. Как сообщает РБК, письмо императрицы, которое уйдет с молотка, является первым известным документом о первой в России прививочной кампании. Екатерина II написала его во время поездки в Крым, оно адресовано генералу-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву.

В письме императрица подробно объяснила, как следует организовать вакцинацию от черной оспы на государственном уровне, и заявила, что без нее «великий вред особливо в простом народе».

Вместе с письмом на аукционе выставят портрет Екатерины II художника Дмитрия Левицкого. Общий лот оценивается в £0,8–1,2 млн (порядка 78–117 млн руб.).

Экспозиция пройдет в столице, а сам аукцион проведут в Лондоне 1 декабря.

В октябре 1768 года Екатерина II стала первой в России, кто привился от черной оспы. Это произошло в разгар эпидемии, бушевавшей по всей Европе.

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