Тарантино продаст на аукционе семь вырезанных сцен из «Криминального чтива»

Тарантино продаст на аукционе семь вырезанных сцен из «Криминального чтива»
Доступ к семи сценам получат только покупатели невзаимозаменяемых токенов. Фото: кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Культовый американский режиссер Квентин Тарантино продаст семь вырезанных сцен из фильма «Криминальное чтиво». Также на аукционе будут выставлены рукописные сценарии и аудио комментарии к ним.

Эпизоды будут доступны в виде невзаимозаменяемых токенов (NFT), сообщил телеканал CNBC. По словам режиссера, он рад представить уникальные сцены из фильма своим преданным поклонникам.

Стоимость сделки не разглашается. Пользователи получат полную конфиденциальность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Тарантино не оценил нашумевший фильм Тодда Филлипса «Джокер», вышедший в 2019 году. И подчеркнул, что фильм предназначен для просмотра только на большом экране кинотеатра.

Квентин Тарантино криминальное чтиво


 

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