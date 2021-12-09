В среду в Пулково нет задержанных рейсов

В среду в Пулково нет задержанных рейсов
В Пулково нет задержанных рейсов . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 9 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне ночью в Пулково задержали рейсы. Всего с вылетом опаздали три самолета. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Оренбурга, Хургады и Москвы. Первым вылетом задержался рейс до Оренбурга. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:40, однако вылет сдвинули на 01:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.

аэродром аэропорт пулково


 

Новости партнеров
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Пять заводов по переработке мусора построят в Петербурге и Ленобласти
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Шестеро мигрантов дали по шее и лицу двум майорам в Выборге
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Консульство Финляндии в Петербурге закроется на время новогодних праздников
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В среду в Пулково нет задержанных рейсов
Вирусолог Чумаков рассказал об особенностях эволюции коронавируса
На Краснопутиловской ДТП: снесли столб со знаком
На Финском заливе заметили «арктические цветы»
Судебные приставы сделали невыездными более 6 тыс. россиян
В Невском районе автомобиль каршеринга учинил ДТП
В четверг ночью из Пулково задержали три самолета
Психиатр рассказала о пациентах с изменениями личности на фоне COVID-19