В среду в Пулково нет задержанных рейсов

В Пулково нет задержанных рейсов . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково нет задержанных рейсов . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 9 декабря, из Пулково все самолеты вылетят, согласно расписанию.

Все авиарейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах информации нет.

Однако ситуация может поменять в связи с погодными условиями или другими причинами.

Накануне ночью в Пулково задержали рейсы. Всего с вылетом опаздали три самолета. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Оренбурга, Хургады и Москвы. Первым вылетом задержался рейс до Оренбурга. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:40, однако вылет сдвинули на 01:30.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд.