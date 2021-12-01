Тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд

Тренер Ильин, оскандалившийся из-за отказа надеть СИЗ в Пулково, снова не явился в суд
Ильин отказывается носить маску даже в суде. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Сейчас специалист, по словам адвоката, находится на больничном.

В Санкт-Петербурге вновь отложили рассмотрение дела об административном правонарушении, заведенном из-за отказа повиноваться сотрудникам правоохранительных органов. Тренер по плаванию Александр Ильин не явился в суд, но просил без него не начинать. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Поводом для разбирательств стал инцидент, произошедший в Пулково. По предварительным данным, Ильин отказался надевать медицинскую маску, после чего сотрудники аэропорта обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов не смогли переубедить тренера и задержали его. Спортсменка Виталина Симонова, которая находилась в этот момент с Ильиным, обозвала полицейских и потребовала освободить его немедленно.

Сейчас, по словам адвоката тренера, специалист находится на больничном, но он очень хочет участвовать в процессе лично. Заседание отложили на 10 декабря 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер Ильин, задержанный после скандала с маской в Пулково, пришел без СИЗ в суд.

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