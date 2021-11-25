Тренер Ильин, задержанный после скандала с маской в Пулково, пришел без СИЗ в суд

Судебное заседание было отложено, а мужчину увезли для составления нового протокола об административном правонарушении.

В Санкт-Петербурге сегодня, 25 ноября, перед судом должен был предстать заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин. Его обвиняют в неповиновении полиции.

Судебное заседание отложили, так как спортсмен явился в здание суда без медицинской маски и категорически отказывался соблюдать меры предосторожности. Его увезли в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1. (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Напоминаем, что Ильина задержали в Пулково из-за отказа надевать маску. Он убежден, что не обязан соблюдать правило, так как в законе об этом ничего не сказано. В стенах суда он настойчиво отказывается признавать себя неправым: тренер, ссылаясь на законодательство, называет требования носить СИЗ необоснованными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в оскорблении полицейского в Пулково обвиняется чемпионка Европы по плаванию.