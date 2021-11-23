В оскорблении полицейского в Пулково обвиняется чемпионка Европы по плаванию

В оскорблении полицейского в Пулково обвиняется чемпионка Европы по плаванию
Виталина Симонова поделилась видео задержания своего тренера. Фото: скриншот Instagram

Выяснилось, что Виталина Симонова стала фигуранткой уголовного дела.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении чемпионки Европы по плаванию Виталины Симоновой. Она обвиняется в оскорблении представителя власти. Об этом сегодня, 23 ноября, официально сообщили в СК РФ по городу.

Инцидент произошел в Пулково. Тренер Симоновой Александр Ильин отказался надевать маску, после чего оказал сопротивление полицейским. Симонова, уверяют в СК РФ, оскорбляла сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время ей собираются предъявить обвинение.

Напоминаем, что Виталина Симонова – российская пловчиха их Орска. Она является обладательницей трех золотых медалей чемпионата мира по плаванию в ластах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге актер Игорь Скляр попал в ДТП.

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