В Петербурге задержали коллекторов, вымогавших деньги у 30 должников

Участники банды орудовали в нескольких регионах страны.

В Санкт-Петербурге задержали пятерых россиян, которые занимались незаконной коллекторской деятельностью не только на территории города, но и в других регионах. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Известно, что участники банды вымогали деньги у 30 должников. Они угрожали им физической расправой и всячески оказывали на них давление. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

Напоминаем, что в 2021 году сократилось количество предложений о продаже долгов коллекторам – примерно на 23%, чем в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургских коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей.