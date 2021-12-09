В Петербурге задержали коллекторов, вымогавших деньги у 30 должников

В Петербурге задержали коллекторов, вымогавших деньги у 30 должников
Участники банды совершили около 30 преступлений. Фото: Pixabay

Участники банды орудовали в нескольких регионах страны.

В Санкт-Петербурге задержали пятерых россиян, которые занимались незаконной коллекторской деятельностью не только на территории города, но и в других регионах. Об этом сегодня, 9 декабря, сообщает РИА Новости.

Известно, что участники банды вымогали деньги у 30 должников. Они угрожали им физической расправой и всячески оказывали на них давление. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство») УК РФ.

Напоминаем, что в 2021 году сократилось количество предложений о продаже долгов коллекторам – примерно на 23%, чем в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургских коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей.

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