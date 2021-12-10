В Выборгском районе огонь охватил Mazda и задел Mercedes

В Выборгском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар, горел автомобиль.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 декабря пожарные машины отправились на улицу Сантьяго-де-Куба, к дому №8, корпусу 2.
Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:45.
Пожар произошел в автомобиле марки Mazda. В машине обгорел моторный отсек. Кроме этого, огонь «задел» и рядом стоящий Mercedes, у которого обгорел бампер.
Спасатели сумели ликвидировать пламя к 11:17.
Информации о пострадавших зафиксировано не было. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.
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