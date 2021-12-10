В Выборгском районе огонь охватил Mazda и задел Mercedes

В Выборгском районе огонь охватил Mazda и задел Mercedes
Спасатели тушили полыхавшую "Мазду". Фото: Pixabay

В Выборгском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар, горел автомобиль.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 10 декабря пожарные машины отправились на улицу Сантьяго-де-Куба, к дому №8, корпусу 2.

Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 10:45.

Пожар произошел в автомобиле марки Mazda. В машине обгорел моторный отсек. Кроме этого, огонь «задел» и рядом стоящий Mercedes, у которого обгорел бампер.

Спасатели сумели ликвидировать пламя к 11:17.

Информации о пострадавших зафиксировано не было. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Гражданском проспекте в квартире горела ванная.

новости СПб пожар происшествие улица Сантьяго-де-Куба


 

Новости партнеров
Стали известны подробности гибели сотрудника
Стали известны подробности гибели сотрудника "Водоканала": он упал дробилку при утилизации снега
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
В Петербурге простились с актрисой Ниной Ургант
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
Двинская улица прогрелась вспыхнувшим автобусом
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборгском районе огонь охватил Mazda и задел Mercedes
В Академии художеств имени Репина можно посмотреть эскизы памятника Николаю ...
Три члена петербургского «Яблока» расстались с партийными билетами
В Петербург поступило более 225 тыс. доз «Спутника V»
Проблема с дорогой у кладбища, о которой сообщил Александр Сокуров, была ...
Путин предложил общественникам поработать с «Газпром нефтью» над созданием ...
Дрозденко опроверг информацию о размещении новых мусорных полигонов
Спустя почти год нашли мужчину, сообщившего о лжезаминировании на ...