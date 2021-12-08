На Гражданском проспекте в квартире горела ванная

В Калининском районе Петербурга произошло чрезвычайное происшествие — пожар, огонь случился в ванной комнате.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 8 декабря пожарные машины отправились на проспект Гражданский проспект, к дому №106, корпусу 4.

Сообщение о возгорании в Северной столице поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 18:25.

Пожар произошел в отдельной трехкомнатной квартире. Огонь проник в ванную комнату. Горение происходило по площади размером 0,5 квадратных метров. Спасатели сумели ликвидировать пламя уже к 18:56.

Информации о пострадавших не зафиксировано. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пожаре на Шлиссельбургском пострадали четыре автомобиля.