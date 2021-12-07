В пожаре на Шлиссельбургском пострадали четыре автомобиля

В пожаре на Шлиссельбургском пострадали четыре автомобиля
Пожар локализован. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Невском районе Петербурга сегодня утром произошел автомобильный пожар, при котором пострадали четыре машины.

Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС, оперативные службы получили информацию о пожаре в 9:54. Все случилось рядом с домом №25/1 по Шлиссельбургскому проспекту.

По указанному адресу загорелся автомобиль «Опель». Пока иномарка догорала, огонь перекинулся на рядом стоящий «Рено Дастер». В нем обгорел салон. Кроме того, пострадали пострадали соседние машины «Лада Ларгус» и «Сан Енг», они частично оплавились.

Пожар локализовали через 10 минут после поступившего сообщения. На месте происшествия работают 10 человек личного состава и две единицы техники.

О возможных пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кировском районе потушили третий пожар за ночь: огонь охватил квартиру на Стойкости.

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