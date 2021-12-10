В Петродворцовом районе в трехкомнатной квартире загорелась дверь

Огонь тушили десять спасателей.

В Петродворцовом районе Петербурга пожар случился в трехкомнатной отдельной квартире. В экстренные службы в пятницу днем, 10 декабря, в 14:59, поступило сообщение о возгорании по Санкт-Петербургскому шоссе, в доме №96. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, огонь охватил входную дверь. Пострадавших в результате инцидента нет.

С огнем боролись практически час. В итоге потушить его удалось только к 15:51.

От МЧС пришлось привлечь две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе огонь охватил Mazda и задел Mercedes. 10 декабря пожарные машины отправились на улицу Сантьяго-де-Куба, к дому №8, корпусу 2.