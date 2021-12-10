Сам всем должен: В Петербурге коллектора арестовали на два месяца за вымогательства

Мужчина признает свою причастность к совершенным преступлениям.

В Санкт-Петербурге арестовали коллектора, который занимался незаконным вымогательством. Он проведет в СИЗО два месяца. Мужчина отметил, что признает свою вину. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, преступной деятельностью Мамедов занимался в составе организованной группы на протяжении месяца. Он требовал 170 тысяч рублей в счет погашения задолженности от семьи с ребенком. Мужчина угрожал должникам и обещал применить насилие.

Подозреваемый вину признает. Он заверил, что пошел на такой шаг из-за давления со стороны сообщника, которому задолжал денег. Известно, что Мамедов живет в кальянной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали коллекторов, вымогавших деньги у 30 должников.