В Пушкине задержали мигранта, надругавшегося над 14-летней школьницей

В Пушкине задержали мигранта, надругавшегося над 14-летней школьницей
Мужчина родом из Узбекистана. Фото: pixabay

Правоохранительные органы «взяли» уроженца Узбекистана в городе Пушкин. Мужчина мог изнасиловать 14-летнюю российскую школьницу.

Оперативно-розыскные мероприятия в воскресенье, 12 декабря, дали свои результаты. Полицейские задержали мигранта, который надругался над несовершеннолетней девочкой. Об этом сообщает 78.ru., ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемым оказался 25-летний уроженец Узбекистана. Гражданин прятался примерно месяц, на миграционном учете он не состоял.

При задержании у него изъяли четыре мобильных телефона. В отношении мужчины заведено уголовное дело об изнасиловании. Решается вопрос о его аресте и помещении в СИЗО.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разнорабочий из Всеволожска 6 лет надругался над дочерью.

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