Разнорабочий из Всеволожска 6 лет надругался над дочерью

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в надругательствах над дочерью. Отца несовершеннолетней задержали.

Об инциденте стало известно вечером в четверг, 2 декабря. Правоохранителям поступило сообщение о том, что в период с 2015 по 2021 года в одном из домов на Невской улице отец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, работающий разнорабочим на тракторном заводе. Судим ранее он не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Индустриальном велосипедист с ножом пытался изнасиловать женщину. Правоохранительные органы «по горячим следам» задержали подозреваемого в покушении на изнасилование.