Разнорабочий из Всеволожска 6 лет надругался над дочерью

Разнорабочий из Всеволожска 6 лет надругался над дочерью
Полицейские задержали мужчину. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчину подозревают в надругательствах над дочерью. Отца несовершеннолетней задержали.

Об инциденте стало известно вечером в четверг, 2 декабря. Правоохранителям поступило сообщение о том, что в период с 2015 по 2021 года в одном из домов на Невской улице отец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в тот же день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний мужчина, работающий разнорабочим на тракторном заводе. Судим ранее он не был.

По данному факту возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Индустриальном велосипедист с ножом пытался изнасиловать женщину. Правоохранительные органы «по горячим следам» задержали подозреваемого в покушении на изнасилование.

Всеволожск задержание насильственные действие сексуального характера


 

Новости партнеров
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
Захарова о браке ее мужа с Распутиной: Маша просто «купила» свой статус
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Вирусолог: если омикрон-штамм дойдет до России, эпидемия закончится
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Разнорабочий из Всеволожска 6 лет надругался над дочерью
В комплексе «Ольгино» утром произошел пожар
Женщина изрезала сожителя ножом после утреннего застолья на Энергетиков
В Красногвардейском районе пенсионерке поменяли 200 тысяч на поддельные купюры
В Петербурге скончались еще 60 пациентов с коронавирусом
На проспекте Народного Ополчения женщина ударила своего мужа ножом и сама ...
В России за сутки коронавирус подхватили почти 33 тысячи человек
В Петербурге за сутки коронавирус подхватили 2 609 человек