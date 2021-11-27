На Индустриальном велосипедист с ножом пытался изнасиловать женщину

Велосипедист подозревается в покушении на изнасилование. Фото: pixabay

Велосипедист подозревается в покушении на изнасилование. Фото: pixabay

Велосипедист с ножом хотел изнасиловать проезжающую мимо автоледи.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

Правоохранительные органы «по горячим следам» задержали подозреваемого в покушении на изнасилование.

Несколько дней назад, 23 ноября, в полицию сообщили о том, что у дома №40 корпуса 1 по Индустриальному проспекту ездит мужчина с ножом в руке. Злоумышленник угрожает прохожим.

Оперативники «взяли» 27-летнего гражданина. Он же, под угрозой убийства, пытался изнасиловать 44-летнюю автоледи. Однако последняя рьяно сопротивлялась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появилась еще одна жертва водителя маршрутки, изнасиловавшего пассажирку у метро «Лесная».