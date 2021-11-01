Появилась еще одна жертва водителя маршрутки, изнасиловавшего пассажирку у метро «Лесная»

Подозреваемый в изнасиловании водитель маршрутки был задержан 29 октября. Кроме того следствию удалось выяснить, что еще одной жертвой стала несовершеннолетняя 2003 года рождения. Мужчина совершил действия сексуального характера над девушкой.

Как стало известно Gazeta.SPB, 16 октября около 23:00 у дома 2 по улице Сочинской задержанный по ранее совершенному обвинению в изнасиловании мужчина совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней 2003 года рождения. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

После инцидента с изнасилованием, случившемся 27 октября у станции метро «Лесная», 29 октября был задержан мужчина 1972 года рождения, являвшийся водителем компании ООО «Третий парк». В ходе оперативно-розыскных мероприятий был проведен обыск по месту жительства и изъято два мобильных телефона.

Вчера, 31 октября, по факту инцидента у метро «Лесная» было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчина помещен в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября, в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что накануне вечером неизвестный мужчина, применив физическую силу, изнасиловал его знакомую у станции метро «Лесная».