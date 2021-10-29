Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку у станции метро «Лесная»

Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку у станции метро &#171;Лесная&#187;
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге разыскивают водителя маршрутки, его подозревают в изнасиловании пассажирки.

В четверг, 28 октября, в отдел полиции обратился мужчина с заявлением о том, что накануне вечером неизвестный мужчина, применив физическую силу, изнасиловал ее знакомую.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, стражи порядка установили, что около 21:40 44-летняя жительница Кудрово, возвращаясь с работы, села в пустую маршрутку. Водитель азиатской внешности заблокировал двери, а после неподалеку от метро «Лесная» применил к ней силу и изнасиловал.

Полицейские начали розыск мужчины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приозерске молодой полицейский спас женщину от изнасилования.

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