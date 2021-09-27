В Приозерске молодой полицейский спас женщину от изнасилования

В Приозерске молодой полицейский спас женщину от изнасилования
Полицейский помог потерпевшей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

47-летняя женщина звала на помощь и ее, к счастью, услышали.

В Приозерском районе задержали злоумышленника, который пытался изнасиловать женщину. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Приозерске на Красноармейской улице. Там мужчина пытался изнасиловать 47-летнюю незнакомку. Женщина громко кричала и звала на помощь. К счастью, мимо проходил 21-летний сотрудник ППС – он возвращался домой после работы. Он не остался в стороне и задержан злоумышленника.

Преступников оказался 38-летний мужчина, в отношении которого завели уголовное дело на основании части 3 статьи 30 (Покушение на преступление) и части 1 статьи 131 УК РФ (Изнасилование).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти изнасиловали восьмиклассницу. Злоумышленник ранее сидел за кражу автомобиля. Год назад снят с учета.

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