В Ленобласти изнасиловали восьмиклассницу

Происшествие случилось в Приозерском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию Северной столицы обратился 34-летний мужчина. Он сообщил о том, что его младший 32-летний брат изнасиловал его 14-летнююю дочь. Девочка учится в восьмом классе.

Злоумышленник ранее сидел за кражу автомобиля. Год назад снят с учета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Санкт-Петербурга задержала 33-летнего насильника изнасилованной накануне одиннадцатиклассницы. Ранее в полицию поступила информация от 18-летней ученицы 11 класса школы о том, что в Петергофе её избил и изнасиловал знакомый. Выяснилось, что после совместного распития спиртных напитков, мужчина избил и изнасиловал находившуюся в гостях школьницу. Девушку с сотрясением головного мозга, ушибами и в состоянии после изнасилования, госпитализировали в больницу.