В Петергофе изнасиловали одиннадцатиклассницу

В Петергофе изнасиловали одиннадцатиклассницу
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Полиция Санкт-Петербурга задержала 33-летнего насильника изнасилованной накануне одиннадцатиклассницы.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию поступила информация от 18-летней ученицы 11 класса школы о том, что по ул. Озерковая, 49 в городе Петергоф её избил и изнасиловал знакомый.

Выяснилось, что после совместного распития спиртных напитков, мужчина избил и изнасиловал находившуюся в гостях школьницу.

Девушку с сотрясением головного мозга, ушибами лица, головы и в состоянии после изнасилования, госпитализировали в больницу, откуда после оказания медицинской помощи отпустили.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Петербурга несовершеннолетняя жительница стала жертвой педофила. В пятницу, 10 сентября, в правоохранительные органы обратился 55-летний мужчина.

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