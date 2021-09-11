Гражданин Молдавии изнасиловал школьницу в автомобиле в Купчино

Гражданин Молдавии изнасиловал школьницу в автомобиле в Купчино
Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во Фрунзенском районе Петербурга несовершеннолетняя жительница стала жертвой педофила.

В пятницу, 10 сентября, в правоохранительные органы обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что накануне около 23 часов около одного из домов на Малой Карпатской улице мужчина в припаркованном авто изнасиловал его 15-летнюю дочь.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, правоохранители в тот же день задержали подозреваемого, им оказался 21-летний гражданин Молдавии. Его поместили в изолятор.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти мать заявила об изнасиловании дочери 5 лет назад сожителем.

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