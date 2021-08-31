В Ленобласти мать заявила об изнасиловании дочери 5 лет назад сожителем

В Ленобласти мать заявила об изнасиловании дочери 5 лет назад сожителем
Девочку мог изнасиловать сожитель матери. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Кировском районе обеспокоенная мать обвинила в изнасиловании пятилетней давности своей 16-летней дочери сожителем.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 30 августа, вечером, в полицию написала заявление 45-летняя женщина. Она рассказала, что ее неработающий 41-летний сожитель надругался над ее несовершеннолетней дочерью в октябре 2015 года.

По словам женщины, все произошло на улице Ленгаза. Девочке тогда могло быть 11 лет.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в тот же день. В отношении мужчины составили административный протокол.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать заявила об изнасиловании 15-летней дочери военным в Ленинградской области.

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