Мать заявила об изнасиловании 15-летней дочери военным в Ленобласти

Подозреваемого в изнасиловании мужчину задержали в деревне Керро. Фото: pixabay.com

Подозреваемого в изнасиловании мужчину задержали в деревне Керро. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области во Всеволожском районе обеспокоенная женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании своей 15-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, вечером, по номеру «112» позвонила 39-летняя женщина. Она заявила, что 22 июля, примерно в 02:00, в поселке Ненимяки малознакомый мужчина, являющийся военнослужащим в деревне Керро, изнасиловал ее дочь.

Известно, что пострадавшая состоит на учете. Девочка не посещала школу.

На следующий же день оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний военнослужащий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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