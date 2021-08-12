Мать заявила об изнасиловании 15-летней дочери военным в Ленобласти

Мать заявила об изнасиловании 15-летней дочери военным в Ленобласти
Подозреваемого в изнасиловании мужчину задержали в деревне Керро.  Фото: pixabay.com 

В Ленинградской области во Всеволожском районе обеспокоенная женщина обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании своей 15-летней дочери.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, вечером, по номеру «112» позвонила 39-летняя женщина. Она заявила, что 22 июля, примерно в 02:00, в поселке Ненимяки малознакомый мужчина, являющийся военнослужащим в деревне Керро, изнасиловал ее дочь.

Известно, что пострадавшая состоит на учете. Девочка не посещала школу.

На следующий же день оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний военнослужащий.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 16-летнего сына женщины-инженера домогался неизвестный на улице Фомина.

военный Всеволожский район изнасилование ленобласть происшествие


 

Новости партнеров
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Скандальная история строительства петербургской дамбы
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19
Чем может быть опасна вакцина от COVID-19 "КовиВак"
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Посуда, шампуни и зубная нить могут вызывать рак и вредить щитовидке - на что обращать внимание при покупке
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Главой банды банковских мошенников в Петербурге оказалась 21-летняя студентка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Не сгореть в аномальную жару: простые правила выбора SPF-защиты для кожи
Мать заявила об изнасиловании 15-летней дочери военным в Ленобласти
Беглов: осенью Петербург накроет четвертая волна пандемии
Пять знаков зодиака, которым точно нельзя доверять
На Старообрядческой взорвался газовый баллон: мужчина обгорел
В стационары Петербурга за сутки поступили 300 больных COVID-19
Что известно о выживших в катастрофе вертолета МИ-8 на Камчатке. Gazeta.SPb ...
В Ленобласти доверчивый петербуржец сам отдал угонщице ключ от авто