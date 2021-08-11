16-летнего сына женщины-инженера домогался неизвестный на Фомина

16-летнего сына женщины-инженера домогался неизвестный на Фомина
Женщина сообщила полиции, что в отношении ее 16-летнего сына совершались иные действия сексуального характера. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге в Красногвардейском районе города женщина сообщила о том, что неизвестный совершал иные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетнего сына.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 10 августа, примерно в 22:00, в отдел полиции с заявлением обратилась 41-летняя женщина, проживающая на улице Хасанская и работающая инженером. Она рассказала, что 19 марта и 9 августа текушего года на в одной из квартир на улице Фомина некто домогался ее 16-летнего сына.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что мигрант домогался до петербурженки, отказавшей ему в интиме за деньги. Во Фрунзенском районе Петербурга мигрант пытался изнасиловать 22-летнюю девушку в парадной жилого дома. За уединение он предложил прохожей денежное вознаграждение. Девушка возвращалась с магазина, когда с ней в подъезд зашел мужчина неславянской внешности.

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