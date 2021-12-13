При стрельбе в центре Торонто пострадал один человек

В результате стрельбы в Торонто пострадал один человек.

По данным телеканала CTV, инцидент произошел в центре мегаполиса 12 декабря. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и обнаружили мужчину с огнестрельным ранением в грудь.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в критическом состоянии. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.