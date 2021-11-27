В результате стрельбы в Нэшвилле погибли три человека

В результате стрельбы в Нэшвилле погибли три человека
Произошла стрельба. Фото: pixabay

Жертвами стрельбы в городе Нэшвилл в американском штате Теннесси стали по меньшей мере три человека, четверо пострадали.

«Сотрудники криминального отдела расследуют, что привело к стрельбе в квартире на Торбетт-стрит (Нэшвилл) в пятницу вечером в 21:45 (4:45 мск), которая унесла жизни троих молодых людей. Остальные четыре человека, находившиеся в квартире получили ранения, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении полиции Нэшвилла в Twitter

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка. На месте происшествия нашли два пистолета.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Гатчине полиция задержала хулигана, устроившего стрельбу из пневматического оружия на детской площадке. Ранен один человек.

Нэшвилл происшествия стрельба


 

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