Выборгское шоссе планируют расширить до четырех полос от Сертолово до Черной Речки

Сертолово и Черную Речку свяжут четыре полосы. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, капитальный ремонт затронет почти три километра Выборгского шоссе (официальное название дороги Парголово — Огоньки).

Планируется создать четыре полосы движения вместо существующих двух. Специалисты установят искусственное освещение и сделают тротуары в границах населенных пунктов.

После завершения работ вся трасса от Черной Речки через Сертолово до Петербурга станет четырёхполосной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проект по запуску электричек из Санкт-Петербурга в Сертолово находится на финальной стадии, транспорт будет запущен в 2022 году при наличии инвестиций. Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин рассказал, что проект по запуску электричек из Петербурга в Сертолово находится на одной из последних стадий.