Выборгское шоссе планируют расширить до четырех полос от Сертолово до Черной Речки

Выборгское шоссе планируют расширить до четырех полос от Сертолово до Черной Речки
Планируется создать четыре полосы движения вместо существующих двух. Фото: lenobl.ru

Сертолово и Черную Речку свяжут четыре полосы. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, капитальный ремонт затронет почти три километра Выборгского шоссе (официальное название дороги Парголово — Огоньки).

Планируется создать четыре полосы движения вместо существующих двух. Специалисты установят искусственное освещение и сделают тротуары в границах населенных пунктов.

После завершения работ вся трасса от Черной Речки через Сертолово до Петербурга станет четырёхполосной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что проект по запуску электричек из Санкт-Петербурга в Сертолово находится на финальной стадии, транспорт будет запущен в 2022 году при наличии инвестиций. Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин рассказал, что проект по запуску электричек из Петербурга в Сертолово находится на одной из последних стадий.

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