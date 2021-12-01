В ОЖД рассказали, когда будут запущены электрички из Петербурга в Сертолово

В ОЖД рассказали, когда будут запущены электрички из Петербурга в Сертолово
В ОЖД рассказали, когда будут запущены электрички из Петербурга в Сертолово. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Проект по запуску электричек из Санкт-Петербурга в Сертолово находится на финальной стадии, транспорт будет запущен в 2022 году при наличии инвестиций.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин рассказал, что проект по запуску электричек из Петербурга в Сертолово находится на одной из последних стадий. В следующем 2022 году планируется начать строительно-монтажные работы, об этом сообщает «Деловой Петербург».

Если в Сертолово транспорт будет запущен при наличии инвестиций, то по поводу направления Кудрово остается ряд нерешенных вопросов, и главной проблемой является электрификация путей.

«Очевидно, что существующие железнодорожные пути сегодня не способны перевозить тот пассажиропоток, который прогнозируется. Поэтому сейчас совместно с властями города и области решаем, как мы будем двигаться в этом направлении. Там за Кудрово еще находится Оккервиль, также за КАД планируется строительство нового массива, поэтому планов много, но по срокам сейчас сложно сказать», — заявил Виктор Голомолзин.

На настоящий момент специалисты ОЖД и правительство города решают, как продвинуться в направлении электричек в Кудрово.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году стоимость проезда в пригородных электричках Петербурга не изменится.

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