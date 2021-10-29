Стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году

Цены на проезд в электричках повышать не будут. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Цены на проезд в электричках повышать не будут. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Стоимость проезда в пригородных электричках Петербурга в следующем году не изменится.

Об этом сегодня сообщает городской комитет по тарифам. Билеты на электрички категории «Стандарт» будут стоить 43 рубля за первые 20 километров и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий километр. Проезд в электропоездах класса «Комфорт» обойдется в 44 рубля за первые 20 километров и 2 рубля 20 копеек за каждый последующий.

Не будут поднимать и цены на проезд в «Ласточке». Стоимость составит 50 рублей за первые 20 километров и 2 рубля 50 копеек за следующие километры.

Также в городе сохранят льготу для детей от 5 до 7 лет. Им положена 50-процентная скидка на билеты на все электрички.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в нерабочие дни стоимость проезда в Петербурге не изменится.