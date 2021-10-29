Стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году

Стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году
Цены на проезд в электричках повышать не будут. Фото: GazetaSPB/Николай Овсянников

Стоимость проезда в пригородных электричках Петербурга в следующем году не изменится.

Об этом сегодня сообщает городской комитет по тарифам. Билеты на электрички категории «Стандарт» будут стоить 43 рубля за первые 20 километров и 2 рубля 15 копеек за каждый последующий километр. Проезд в электропоездах класса «Комфорт» обойдется в 44 рубля за первые 20 километров и 2 рубля 20 копеек за каждый последующий.

Не будут поднимать и цены на проезд в «Ласточке». Стоимость составит 50 рублей за первые 20 километров и 2 рубля 50 копеек за следующие километры.

Также в городе сохранят льготу для детей от 5 до 7 лет. Им положена 50-процентная скидка на билеты на все электрички.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в нерабочие дни стоимость проезда в Петербурге не изменится.

новости СПб пригородные электрички стоимость проезда


 

Новости партнеров
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
Реальная численность населения Петербурга превышает официальные данные на 1,6 млн человек
За девять лет финны стали хуже относиться к России
За девять лет финны стали хуже относиться к России
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Сатирик Альтов выкупил Лиговские бани под креативное пространство, как выглядит здание - показывает Мойка78
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Доктор Мясников рассказал о частой ошибке при измерении давления
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стоимость проезда в электричках в Петербурге останется прежней в 2022 году
В Смольном уточнили, какой бизнес сможет работать в локдаун
В аэропорту Пулково 29 октября задержали шесть рейсов
Неудавшегося вора задержали за угрозу зарезать администратора магазина в ...
Машина ДПС попала в аварию на пересечении Ветеранов и Лени Голикова
Разводка моста через Свирь перекроет трассу «Кола» во вторник
В Петербурге не исключили продление ковид-ограничений до Рождества
В Ленобласти гендиректор пойдет под суд за повреждение воинских захоронений