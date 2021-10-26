В нерабочие дни стоимость проезда в Петербурге не изменится

В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября транспорт работает в штатном режиме. Фото: Gazeta.SPb

В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября транспорт работает в штатном режиме. Фото: Gazeta.SPb

Метро и наземный транспорт будет работать по графику выходного дня.

Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга в своем Telegram-канале. В нерабочие и праздничные дни с 30 октября по 7 ноября стоимость проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте останется прежней.

Общественный транспорт будет работать по графику выходного дня в штатном режиме.

Напомним, нерабочие дни, введенные для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции среди населения. Это должно помочь в достижении коллективного иммунитета.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, за минувшие сутки ковид обнаружен у 2 693 горожан, 5731 человек вакцинировалось за тот же период. Пика четвертой волны в Петербурге не зафиксировано, сообщает Роспотребнадзор по городу.