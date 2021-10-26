Пик заболеваемости, забитые ковид-стационары и очереди на вакцинацию: новое о коронавирусе в Петербурге

В Петербурге ситуация с коронавирусом продолжает быть напряженной. За последние сутки болезнь выявили еще у 2 693 горожан. Однако Северная столица спустилась на третье место по количеству зараженных: впереди Москва и Московская область.

В городе на Неве не сумели победить ковид-19 65 человек. Именно столько жителей Петербурга скончались за последние сутки.

При этом в настоящий момент, по словам начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирины Чхинджерии, пика четвертой волны коронавируса в городе еще нет. Все самое страшное начнется ближе к декабрю, как было и в прошлом году. Для того чтобы ковид не омрачал праздник, специалист советует как можно скорее вакцинироваться. Ведь в данный момент подъем заболеваемости составляет от 20 до 27%.

Несмотря на то, что пик заболеваемости прогнозируют на первый зимний месяц, все ковид-стационары в Петербурге уже работают на пределе своих возможностей. Об этом сообщил градоначальник Северной столицы Александр Беглов. На 18 коронавирусных центров легла огромная нагрузка, при этом власти города стараются по максимуму сохранить оказание плановой помощи.

Обезопасили себя от тяжелого течения болезни, то есть сделали прививку от коронавируса, за последние сутки почти 6 тысяч человек в городе на Неве. 5 731 горожанин вакцинировались впервые.

В центре города, в торговом комплексе «Галерея», наблюдалась очередь на вакцинацию от COVID. Gazeta.SPb делала фоторепортаж с места события, где горожане желали привиться от коронавируса.

Ранее стало известно, что с 30 октября по 7 ноября наступят нерабочие дни. В Петербурге перестанут работать точки общепита и развлекательные заведения. Однако возможность развлечься в данный период все же есть. Вакцинированных граждан, получивших свои QR-коды, ждут в музеях и театрах. Возможность посетить культурное место также есть у тех, у кого имеется в наличии медотвод от прививки.

Напомним, что Gazeta.SPb.ru сообщала, что в барах и ресторанах Петербурга снова начались рейды.