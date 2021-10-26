Все ковид-стационары в Петербурге работают на пределе

Все ковид-стационары в Петербурге работают на пределе
Все 18 ковидных стационаров в Северной столице работают под большой нагрузкой. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Губернатор Александр Беглов сообщил о напряженной эпидемиологической обстановке в Петербурге и сильной нагруженности ковидных стационаров.

Он отметил в своем радиообращении, что в городе сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом, поэтому необходимо ввести дополнительные меры по борьбе с инфекцией. Ситуация, как отмечает Беглов, требует дополнительного регулирования.

По его словам, все 18 ковидных стационаров в Северной столице работают под большой нагрузкой. Власти работают над тем, чтобы по максимуму сохранить оказание плановой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга надеются остановить рост заболеваемости COVID до Нового года. Нерабочая неделя это возможность сделать прививку и достичь коллективного иммунитета. В настоящее время подъем заболеваемости составляет от 20 до 27%.

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