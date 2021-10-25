Власти Петербурга надеются остановить рост заболеваемости COVID до Нового года

Власти Петербурга надеются остановить рост заболеваемости COVID до Нового года
Пик коронавируса ожидается в декабре. Фото: комитет по здравоохранению

Власти Петербурга надеются остановить рост заболеваемости коронавирусом до Нового года. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.

По ее словам, пик четвертой волны COVID-19 в городе может прийтись на декабрь, но ускоренная вакцинация может помочь встретить предстоящий праздник без жестких ограничений. Специалист напомнила, что в прошлом году подъем заболеваемости начался в это же время.

Глава ведомства отметила, что сейчас эпидемиологическая обстановка в городе неблагополучная. В настоящее время подъем заболеваемости составляет от 20 до 27%.

Нерабочая неделя это возможность сделать прививку и достичь коллективного иммунитета

Напомним, президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил увеличить охват тестирования на COVID и обеспечить изоляцию зараженных.

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