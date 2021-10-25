Путин поручил увеличить тестирование на COVID и обеспечить изоляцию зараженных

Президент России Владимир Путин поручил увеличить охват тестирования на COVID-19, предусмотрев изоляцию заболевших и контактирующих с ними лиц в кратчайшие сроки.

Об этом стало известно в понедельник, 25 октября. Российский лидер отметил, что все инфицированные должны быть изолированы. Обязательный карантин также должны соблюдать те, кто контактировал с COVID-пациентами .

Как сообщили на сайте Кремля, также в стране должны быть увеличены темпы вакцинации. Прививку можно поставить во всех российских регионах.

Напомним, президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом, что стало новым рекордом. С начала пандемии в стране зафиксировали 8 279 573 случая коронавируса.