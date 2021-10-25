В России за сутки впервые выявили почти 38 тысяч инфицированных COVID

В России за сутки впервые выявили почти 38 тысяч инфицированных COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 37 930 человек, что стало новым рекордом.

Об этом стало известно сегодня, 25 октября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 8 279 573 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 1 069 случаях, за все время пандемии скончались 231 669 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 20 690 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что грудное вскармливание больше не входит в список противопоказаний для вакцинации от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения России разместило инструкцию к российской вакцине «Спутник V», в которой говорится об этом.

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