Женщинам, кормящим грудью, Минздрав разрешил вакцинацию «Спутником V»

Еще в сентябре в министерстве считали, что прививка в период грудного вскармливания женщинам противопоказана. Об этом сообщает РИА «Новости».
Грудное вскармливание больше не входит в список противопоказаний для вакцинации от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения России разместило инструкцию к российской вакцине «Спутник V», в которой говорится об этом. Отметим, что инструкция опубликована в государственном реестре лекарственных средств.
В числе противопоказаний грудное вскармливание больше не указывается.
В прошлом месяце Минздрав сообщал, что кормящие матери не могут прививаться «Спутником V» по причине отсутствия соответствующих исследований. Однако беременным можно было вакцинироваться, в случаях, когда польза от препарата превышает возможный риск.
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