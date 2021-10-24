Женщинам, кормящим грудью, Минздрав разрешил вакцинацию «Спутником V»

Женщинам, кормящим грудью, Минздрав разрешил вакцинацию «Спутником V»
В числе противопоказаний для вакцинации российским препаратом грудное вскармливание не указывается. Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Еще в сентябре в министерстве считали, что прививка в период грудного вскармливания женщинам противопоказана. Об этом сообщает РИА «Новости».

Грудное вскармливание больше не входит в список противопоказаний для вакцинации от коронавирусной инфекции. Министерство здравоохранения России разместило инструкцию к российской вакцине «Спутник V», в которой говорится об этом. Отметим, что инструкция опубликована в государственном реестре лекарственных средств.

В числе противопоказаний грудное вскармливание больше не указывается.

В прошлом месяце Минздрав сообщал, что кормящие матери не могут прививаться «Спутником V» по причине отсутствия соответствующих исследований. Однако беременным можно было вакцинироваться, в случаях, когда польза от препарата превышает возможный риск.

Ранее gazeta.spb.ru опровергла пять мифов о коронавирусе, которыми обросла новая болезнь с начала пандемии.

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