Пять представлений о коронавирусе, которые были опровергнуты

Когда коронавирус только начал распространяться по всему миру, эта неизвестная ранее зараза сразу обросла множеством слухов и домыслов. Многие из них оказались удивительно живучи.

Во что мы верили и что было опровергнуто врачами.

1. Коронавирус передается через грязные руки

Именно поэтому предписывалось носить перчатки. Существовало мнение, что коронавирус способен оставаться активным на разных поверхностях. Поэтому покупки из магазина надо обрабатывать антисептиком, а посылки из Китая должны проходить карантин.

Однако довольно быстро выяснилось, что такой путь передачи вируса маловероятен. Сейчас ВОЗ не рекомендует носить перчатки в общественных местах, а только чаще мыть руки и использовать дезинфекционные средства.

2. Ковид опасен сам по себе

В начале пандемии казалось, что все рассказы о последствия коронавируса – не более чем «страшилки». Спустя год понятие «лонгковид» (или постковид) было официально признанно ВОЗ.

Переболевшие ковид часто плохо себя чувствуют еще долгое время. Слабость, одышка, выпадение волос – это малая часть последствий, которые приносит с собой коронавирус.

3. С коронавирусом справится коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет себя хорошо зарекомендовал себя в борьбе с инфекционными заболеваниями — например, с корью, полиомиелитом, оспой. Предполагалось, что с коронавирусом будет также: 70% населения привьют, пандемия отступит.

Но все пошло по другому сценарию. Коронавирус быстро мутировал, появились более заразные штаммы, которые даже научились обходить иммунную защиту, сформированную прививкой. Тем не менее увеличение числа вакцинированных инфекционисты всего мира называют единственной преградой на пути пандемии.

4. Детям ковид не страшен

Уже многократно доказано, что это не так. Дети болеют легче или бессимптомно. Но именно этот факт дал на первом этапе основание утверждать, что вирус не «цепляется» к детям и подросткам. Сейчас накопленная статистика показывает, что дети начали болеть коронавирусом значительно тяжелее, чем еще даже годом ранее. У детей стала чаще развиваться пневмония с обширным поражением легких. а симптомы заболевания часто не отличаются от тех, что возникают у взрослых.

По данным Американской академии педиатрии, более 540 детей в США уже умерли от COVID-19. Кроме того, представители здравоохранения считают, что вакцинация детей снизит распространение вируса среди взрослых.

5. Ковидом нельзя заболеть дважды

Практикующие врачи опровергают это заявление. От повторного заражения не застрахован ни тот, кто уже болел, ни тот, кто был вакцинирован.