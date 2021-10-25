Роспотребнадзор спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге к декабрю

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что пик четвертой волны коронавируса в Северной столице может прийтись на декабрь.

По ее словам, ускоренная вакцинация может помочь встретить предстоящий праздник без жестких ограничений. Специалист напомнила, что в прошлом году подъем заболеваемости начался в это же время.

Глава ведомства отметила, что сейчас эпидемиологическая обстановка в городе неблагополучная. В настоящее время подъем заболеваемости составляет от 20 до 27%.

Президент РФ подписал указ о введении нерабочих дней. Такое решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин поручил увеличить охват тестирования на COVID и обеспечить изоляцию зараженных.