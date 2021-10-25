В Петербурге за сутки привились от ковида почти 6 тыс. человек

В Петербурге за сутки привились от ковида почти 6 тыс. человек
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb

За минувшее воскресенье первым компонентом вакцины привились 5731 человек в Петербурге. Всего медработники сделали 6925 инъекций.

«Воскресенье остается у петербуржцев днем, наименее популярным для прививок. Зато больше всего прививок врачи традиционно делают по пятницам», — сообщили в Комитете по здравоохранению.

Напоминаем, что сделать прививку можно в 174 пунктах вакцинации. Некоторые из них находятся в торговых центрах, куда не нужно записываться заранее.

За сутки в городе зафиксировано 2693 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровело 1102 человека, скончались 65 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни 101 петербуржца за сутки.

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