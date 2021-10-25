В Петербурге за сутки выявили 2 693 случая заражения COVID

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватили еще 2 693 горожанина.

Об этом стало известно сегодня, 25 октября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял третье место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 7 778 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 3 127 новых квид-пациентов. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 337 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ревакцинироваться от COVID-19 лучше через 6 месяцев на основании того, что это минимальный срок при котором выработавшиеся ранее антитела держатся на высоком уровне и могут обеспечить защиту. Такой период, по мнению специалистов, является оптимальным.